Argentina reporta en septiembre inflación 3,5%, la más baja desde 2021

Un cartel con un nuevo precio superpuesto anuncia papel higiénico en una acera en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 11 de septiembre de 2024. La inflación en ese país se ubicó en el 3.5% mensual en septiembre, según anunció el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el jueves 10 de octubre de 2024, convirtiéndose así en la más baja registrada desde noviembre de 2021. (AP Photo/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.