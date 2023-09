Argentina: ministro y candidato presidencial sorteará autos y electrodomésticos

ARCHIVO - Una mujer rebusca en un contenedor de comida deseschada fuera de un mercado en Buenos Aires, Argentina, el 1 de septiembre de 2023. En medio del recalentamiento de la inflación y un desafiante escenario electoral, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa pondrá en marcha un sistema de sorteo de automóviles, motocicletas y electrodomésticos para millones de consumidores y comerciantes. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved