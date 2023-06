Argentina: a juicio los tres acusados de intento de asesinato de vicepresidenta

ARCHIVO - La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, sonríe durante un mitin para conmemorar el vigésimo aniversario de la toma de posesión de su difunto esposo, el presidente Néstor Kirchner, en Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina, el 25 de mayo de 2023. Una jueza argentina dispuso el lunes 12 de junio de 2023 enviar a juicio a tres jóvenes acusados de haber intentado asesinar a la vicepresidenta hace nueve meses. (AP Foto/Mario De Fina, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved