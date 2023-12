Argentina endurece seguridad ante "cortes, piquetes o bloqueos" tras lanzar plan de ajustes de Milei

ARCHIVO - La excandidata presidencial de Argentina Patricia Bullrich se dirige a simpatizantes junto a Javier Milei en el acto de cierre de campaña, en Córdoba, Argentina, el 16 de noviembre de 2023. Bullrich fue nombrada como nueva ministra de Seguridad en el gobierno de Milei el 1 de diciembre. (AP Foto/Nicolás Aguilera, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved