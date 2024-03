Argentina cuestiona a Venezuela por prohibición de sobrevuelo de aeronaves sobre su territorio

ARCHIVO - Un Boeing 747 operado por la línea de carga estatal venezolana Emtrasur rueda en la pista después de aterrizar en Córdoba, Argentina, el 6 de junio de 2022. El portavoz presidencial argentino Manuel Adorni dijo el 12 de marzo de 2024 que el gobierno argentino inició acciones diplomáticas contra Venezuela por impedir el uso de su espacio aéreo luego de entregar este avión a las autoridades estadounidenses. Estados Unidos ha dicho que fue vendido por una aerolínea iraní sancionada en violación de las leyes estadounidenses de control de exportaciones. (AP Foto/Sebastian Borsero, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.