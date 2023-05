Argentina: comer es una lucha diaria para muchos, por los precios disparados

Una imagen del papa Francisco cuelga junto a un cartel que dice en español "Pago con tarjeta 7% débito, 12% crédito", en un mercado de frutas y verduras en Buenos Aires, Argentina, el jueves 11 de mayo de 2023. Según un reciente Informe de Seguridad Alimentaria del Banco Mundial, Argentina ha visto una tasa de inflación anual del 107% en los precios de los alimentos. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Gimena Páez posa para una foto en su casa donde vive con su hija en Buenos Aires, Argentina, el jueves 11 de mayo de 2023. Páez, madre de una niña de 11 años, dijo a The Associated Press que ha tenido que eliminar muchos productos de su dieta porque sus limitados ingresos no alcanzan y prioriza siempre la porción de su hija. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Susana Martínez y su hija Valentina Jiménez posan para una foto en su casa en Buenos Aires, Argentina, el jueves 11 de mayo de 2023. Martínez está luchando para llegar a fin de mes y en los últimos meses le está resultando imposible comprar ciertos productos que eran una vez alimentos básicos, como el yogur. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una trabajadora vende verduras y frutas en un mercado en Buenos Aires, Argentina, el jueves 11 de mayo de 2023. Según un informe reciente de Seguridad Alimentaria del Banco Mundial, Argentina ha experimentado una tasa de inflación anual del 107% en los precios de los alimentos. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer camina frente a un mercado de carne en Buenos Aires, Argentina, el jueves 11 de mayo de 2023. Según un informe reciente de Seguridad Alimentaria del Banco Mundial, Argentina ha experimentado una tasa de inflación anual del 107% en los precios de los alimentos. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Susana Martínez sostiene a su hija Valentina Jiménez en su casa de Buenos Aires, Argentina, el jueves 11 de mayo de 2023. Martínez está luchando para llegar a fin de mes y en los últimos meses le resulta imposible comprar ciertos productos que alguna vez fueron básicos, como como yogur (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Las mujeres llevan bolsas de comida entregadas por un comedor social que sirve comidas calientes en Buenos Aires, el miércoles 10 de mayo de 2023. Muchas personas dependen de las entregas diarias de alimentos en medio de una inflación galopante. (Foto AP/Víctor R. Caivano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.