Arévalo asegura en Costa Rica que intenta rescatar a Guatemala de las “élites político-criminales”

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, a la izquierda, y el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, estrechan manos en una ceremonia de bienvenida en San José, Costa Rica, el miércoles 13 de diciembre de 2023. Chaves recibió el miércoles a Arévalo, quien enfrenta en su país una arremetida de la fiscalía contra el proceso electoral del que resultó ganador, a un mes de la toma de posesión del cargo de presidente de Guatemala. (AP Foto/Carlos González) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved