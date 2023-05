AP FOTOS: La moda en la coronación del rey Carlos III

La legisladora británica Penny Mordaunt sostiene la Espada de Estado en la ceremonia de coronación del rey Carlos III y la reina Camila en la Abadía de Westminster, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Jonathan Brady/Pool Photo via AP) WPA Rota

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España llegan a la Abadía de Westminster para la coronación del rey Carlos III y la reina Camila en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Andrew Milligan/Pool vía AP) WPA ROTA

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España, centro, llegan a la Abadía de Westminster para la coronación del rey Carlos III y la reina Camila en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Foto AP/Alessandra Tarantino) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El príncipe Enrique, la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi llegan a la Abadía de Westminster, previo a la ceremonia de coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Dan Charity/Pool Photo vía AP) Dan Charity / Commissioned by the Sun

La princesa Eugenia, Jack Brooksbank y la princesa Beatriz llegan a la Abadía de Westminster previo a la ceremonia de coronación del rey Carlos III, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Andrew Milligan/Pool via AP) WPA ROTA

La princesa Eugenia y su esposo Jack Brooksbank, seguidos por el príncipe Enrique y la princesa Beatriz y su esposo Edoardo Mapelli Mozzi, llegan a la Abadía de Westminster para la ceremonia de coronación del rey Carlos III, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron llegan a la Abadía de Westminster, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Ben Stansall/POOL photo via AP) AFP or Licensors

Katy Perry sale de la Abadía de Westminster tras la ceremonia de coronación del rey Carlos III en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Jane Barlow/Pool Photo via AP) WPA Rota

El rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña saludan a la multitud desde el balcón del Palacio de Buckingham después de la ceremonia de coronación en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (AP Photo/Frank Augstein) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La reina Camila se retira después de su ceremonia de coronación en la Abadía de Westminster, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Phil Noble/Pool Photo vía AP)

Catalina, princesa de Gales, y el príncipe Guillermo viajan en un carruaje luego de la ceremonia de coronación del rey Carlos III en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (AP Foto/David Cliff) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Catalina, la princesa de Gales, a la derecha, la princesa Carlota, a la izquierda, y el príncipe Luis, al centro, en la ceremonia de coronación del rey Carlos III y la reina Camila en la Abadía de Westminster, Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Catalina, la princesa de Gales, la princesa Carlota y el príncipe Luis caminan en la ceremonia de coronación del rey Carlos III de Gran Bretaña en la Abadía de Westminster en Londres el sábado 6 de mayo de 2023. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, Pool) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La princesa Charlotte y el príncipe Luis salen de la Abadía de Westminster tras la coronación del rey Carlos III en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Gareth Cattermole/Pool Photo via AP) 2023 Getty Images

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y su nieta Finnegan Biden llegan a la Abadía de Westminster, previo a la ceremonia de coronación el rey Carlos III, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (Andrew Matthews/Pool via AP) WPA ROTA

El príncipe Eduardo y Sofía, la duquesa de Edimburgo, salen luego de la ceremonia de coronación del rey Carlos III, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved