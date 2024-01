AP Fotos: 100 días de agonía en la guerra entre Israel y Hamás

Un helicóptero Apache israelí lanza bengalas sobre la Franja de Gaza, visto desde el sur de Israel, el 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos huyen al sur de la Franja de Gaza por la carretera Salah al-Din, a la altura de Bureij, el 11 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023, The Associated Press. All rights reserved

Palestinos heridos en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza esperan para ser atendidos en un hospital en Jan Yunis, en el sur del enclave, el 15 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una familia palestina huye de la ofensiva terrestre israelí en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el 27 de diciembre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos desalojan un edificio alcanzado por un bombardeo israelí sobre la Franja, en Rafah, el 22 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos hacen fila para recibir una comida gratuita en Rafah, en la Franja de Gaza, el 21 de diciembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Tanques israelíes se dirigen hacia la frontera con la Franja de Gaza, en el sur de Israel, el 12 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos desplazados por los bombardeos israelíes esperan su turno para cocer pan en el campamento improvisado en Muwasi, en Rafah, en el sur de Gaza, el 23 de diciembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos huyen del norte de la Franja de Gaza mientras tanques israelíes bloquean la carretera de Salah al-Din, en el centro del enclave, el 24 de noviembre de 2023, durante un alto el fuego temporal. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En la imagen, vista del campamento improvisado para palestinos que huyen de los bombardeos israelíes sobre Gaza, en Muwasi, en el sur del enclave, el 1 de enero de 2024. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos desplazados por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza se ponen a cubierto de las lluvias invernales en un campamento de Naciones Unidas en la ciudad sureña de Jan Yunis, el 19 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Israelíes se abrazan entre las fotos de fallecidos y rehenes del asalto de Hamás al festival de música Nova, en el sur de Israel, que están expuestas en el lugar donde se celebrará el evento, cerca del kibbutz de Re'im, el 28 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Tres personas, sentadas junto a un grafiti que pide el regreso de los rehenes capturados el 7 de octubre en el ataque transfronterizo de Hamás sobre el sur de Israel, en el exterior del cementerio de Kfar Saba, Israel, el 12 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un vehículo de Cruz Roja con rehenes israelíes liberados a bordo se dirige al paso fronterizo entre Gaza y Egipto, en Rafah, el 25 de noviembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas ondean banderas israelíes bajo un helicóptero que traslada a rehenes liberados por Hamás en Gaza a su llegada al helipuerto del hospital infantil Schneider, en Petah Tikva, Israel, el 26 de noviembre de 2023. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Israelíes evacuan un lugar alcanzado por proyectil lanzado desde la Franja de Gaza, en Ashkelon, en el sur de Israel, el 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Un soldado israelí observa a los palestinos que huyen hacia el sur por la carretera de Salah al-Din, en el centro de la Franja de Gaza, el 26 de noviembre de 2023, en el tercer día de un alto el fuego temporal entre Hamás e Israel. (AP Foto/Hatem Moussa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos revisan los restos de la mezquita Yassin, destruida tras un ataque aéreo israelí sobre el campo de refugiados de Shati, en la Ciudad de Gaza, el 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Adel Hana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una mujer palestina gesticula luego de un ataque aéreo de Israel sobre un campo de refugiados en Jan Yunis, en el sur de Gaza, el 7 de diciembre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos caminan entre los restos de los edificios destruidos por los bombardeos israelíes en al-Zahra, a las afueras de la Ciudad de Gaza, el 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Ali Mahmoud) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos evacuan a una mujer herida en ataques israelíes a un campo de refugiados en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 7 de diciembre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos revisan los escombros de edificios destruidos por ataques aéreos israelíes sobre la ciudad de Kan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 26 de octubre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos heridos en un bombardeo israelí sobre Gaza llegan a un hospital en Jan Yunis, el 8 de diciembre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un niño palestino herido grita mientras los rescatistas tratan de sacarlo de entre los restos de un edificio destruido por un ataque aéreo israelí en el campo de refugiados de Bureij, en la Franja de Gaza, el 2 de noviembre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Heridos palestinos son atendidos sobre el piso tras un bombardeo del ejército de Israel en la Franja de Gaza, en el hospital de Jan Yunis, el 5 de diciembre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Soldados israelíes toman posiciones cerca de la frontera con al Franja de Gaza, en el sur de Israel, el 11 de diciembre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En la imagen, cohetes lanzados desde la Franja hacia Israel pasan sobre edificios destruidos por los ataques israelíes sobre el enclave, en el centro de Gaza, el 19 de octubre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un soldado israelí, en un apartamento durante una operación terrestre del ejército en la Franja de Gaza, el 8 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Un soldado israelí abraza a su pareja cerca de la frontera con Gaza, en el sur de Israel, el 20 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos lloran a sus familiares muertos en un bombardeo israelí en Gaza, en el exterior de una morgue de Jan Yunis, el 20 de diciembre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan autos que ardieron durante el ataque transfronterizo de Hamás el 7 de octubre, en las afueras de la localidad de Netivot, en el sur de Israel, el 1 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una unidad móvil de artillería israelí dispara un proyectil desde el sur de Israel hacia la Franja de Gaza desde cerca de la frontera, el 06 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos ondean una bandera nacional y celebran sobre un tanque israelí destruido más allá de la cerca fronteriza en el sur de la Franja de Gaza, al este de Jan Yunis, el 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Yousef Masoud) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Civiles asesinados por insurgentes palestinos, tendidos sobre el piso en Sderot, Israel, el 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Policías israelíes evacuan a una mujer y a un niño de un lugar alcanzado por un cohete disparado desde Gaza, en Ashkelon, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Tsafrir Abayov) Copyright 2023The Associated Press All rights reserved

Palestinos e insurgentes de Hamás llevan a Yarden Bibas a Gaza tras secuestrarlo en su casa en Nir Oz, un kibutz en Israel, cerca de la frontera con Gaza, el 7 de octubre de 2023. (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un bombero israelí se arrodilla en el piso para calmarse mientras, junto a sus compañeros, apaga autos en llamas que fueron alcanzados por un cohete disparado desde la Franja de Gaza, en Ashkelon, Israel, el 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un soldado israelí camina entre los restos de una vivienda destruida en combates contra insurgentes de Hamás en el kibbutz de Be'eri, en Israel, el 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Baz Ratner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un ataque aéreo israelí deja un rastro de fuego y humo, en la Ciudad de Gaza, el 8 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Palestinos buscan entre los escombros de edificios destruidos por ataques aéreos israelíes sobre la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 26 de octubre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una niña palestina reacciona al ver a otra niña que fue sacada de entre los escombros de un edificio derruido tras un ataque aéreo, en Jan Yunis, Gaza, el 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un grupo de dolientes se congregan alrededor de los féretros de cinco miembros de la familia Kotz durante su funeral en Gan Yavne, Israel, el 17 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved

Palestinos rezan junto a los cuerpos de varias personas muertas en un bombardeo israelí que fueron llevadas al hospital de Shifa antes de ser enterradas en una fosa común en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, el 22 de noviembre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Vehículos militares israelíes se dirigen a la frontera con la Franja de Gaza, en el sur de Israel, el 13 de octubre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El reportero de Al Jazeera Wael Dahdouh sostiene la mano de su hijo Hamza, que también trabajaba para el medio y murió en un ataque aéreo israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 7 de enero de 2024. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Soldados israelíes avanzan por la Franja de Gaza, vistos desde el sur de Israel, el 21 de diciembre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved