AP EXPLICA: Qué saber sobre la falla eléctrica que sumió a Cuba en la oscuridad

Los residentes soportan el calor durante un apagón masivo luego de que una importante planta eléctrica fallara en La Habana, Cuba, el sábado 19 de octubre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Una vendedora ambulante de velas espera a sus clientes durante un apagón masivo tras la falla de una importante planta eléctrica en La Habana, Cuba, el sábado 19 de octubre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Un cocinero observa a un residente durante un apagón masivo luego de que una importante planta eléctrica falló en La Habana, Cuba, el sábado 19 de octubre de 2024. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Varias mujeres pasan el tiempo fuera de casa durante el apagón masivo en el que derivó la caída en el funcionamiento de una de las mayores plantas termoeléctricas del país, en La Habana, Cuba, el viernes 18 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Varios residentes iluminados por las luces de un vehículo durante el apagón masivo en el que derivó la caída en el funcionamiento de una de las mayores plantas termoeléctricas del país, en La Habana, Cuba, el viernes 18 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved