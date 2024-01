AP EXPLICA: A qué responde la escalada de violencia en Ecuador tras asalto a una televisión en vivo

La policía evacúa a personal del canal TC Televisión después de que un grupo armado y encapuchado irrumpiera en plena transmisión en directo, en Guayaquil, Ecuador, el martes 9 de enero de 2024. El país ha registrado una secuencia de ataques violentos desde que el gobierno decretara el estado de excepción el lunes 8 de enero, tras la presunta fuga de un peligroso cabecilla de una banda criminal que opera en el país. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved