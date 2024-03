AP Explica: qué buscan las marchas de inconformes con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia

Manifestantes de oposición se concentran en la plaza de Bolívar contra las reformas impulsadas por el gobierno del presidente, Gustavo Petro, en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante de oposición ondea la bandera nacional de Colombia subido a la estatua de Simón Bolívar contra las reformas impulsadas por el gobierno del presidente, Gustavo Petro, en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes de oposición se concentran en la plaza de Bolívar contra las reformas impulsadas por el gobierno del presidente, Gustavo Petro, en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes de oposición marchan contra las reformas impulsadas por el gobierno del presidente, Gustavo Petro, en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes de oposición reflejados en espejos que están a la venta en la calle, durante una marcha contra las reformas impulsadas por el gobierno del presidente, Gustavo Petro, en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved