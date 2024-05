AP Explica: Chile sumergido en una crisis de inseguridad sin precedentes

La gente enciende velas durante una vigilia por los policías asesinados en Cañete, Chile, el sábado 27 de abril de 2024. Asaltantes armados tendieron una emboscada y mataron a tres agentes del orden en el sur de Chile el sábado antes de prender fuego a su automóvil, dijeron las autoridades. (AP Foto/Amilix Fornerod) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas encienden velas durante una vigilia frente a la sede de los carabineros en honor de tres policías asesinados en el sur de Chile, el sábado 27 de abril de 2024, en Santiago. (AP Foto/Esteban Félix)

Personas sostienen una bandera chilena durante el cortejo fúnebre por el carabinero asesinado Misael Vidal cuyos restos fueron trasladados a la estación de bomberos de Curanilahue, Chile, el martes 30 de abril de 2024. Hombres armados emboscaron y mataron el sábado a tres miembros de carabineros en el sur de Chile antes de prender fuego a su vehículo, según las autoridades. (AP Foto/Amilix Fornerod)

Carlos Cisterna llora durante el entierro de su hijo, el policía Carlos Cisterna, en Lebu, Chile, el 30 de abril de 2024. Un grupo armado emboscó y asesinó a tres policías, entre ellos Cisterna, en el sur de Chile antes de incendiar su vehículo, de acuerdo con las autoridades. (AP Foto/Amilix Fornerod)

Familiares y amigos acompañan el ataúd que contiene los restos del policía asesinado Carlos Cisterna, en un cementerio en Lebu, Chile, el martes 30 de abril de 2024. Asaltantes armados tendieron una emboscada y mataron a tres agentes del orden, incluido Cisterna, en el sur de Chile antes de incendiar su auto, dijeron las autoridades. (AP Foto/Amilix Fornerod)