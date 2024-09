Alto diplomático de la UE insta a Líbano e Israel a desescalar tensiones en la frontera

El ministro de Relaciones Exteriores de Líbano, Abdallah Bouhabib, derecha, mira al jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en una conferencia de prensa conjunta en Beirut, Líbano, el jueves 12 de septiembre de 2024. (AP Foto/Hussein Malla) Copyright 2024 The Associated Press. All right reserved