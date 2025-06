Alto al fuego parece mantenerse entre Irán e Israel

Una estela de humo del sistema de defensa aérea israelí Cúpula de Hierro atraviesa el cielo para interceptar misiles lanzados desde Irán, vista desde Haifa, Israel, la madrugada del martes 24 de junio de 2025. (AP Foto/Baz Ratner) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Gente saliendo de un estacionamiento subterráneo donde se refugiaron tras una alarma antiaérea por misiles iraníes, en Tel Aviv, Israel, el martes 24 de junio de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

Gente pasa la noche en un estacionamiento como precaución contra posibles ataques de misiles iraníes en Tel Aviv, Israel, el lunes 23 de junio de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)