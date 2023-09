Aliados de Ucrania respaldan la demanda de Kiev contra Rusia en corte de la ONU

La jueza presidenta, Joan Donoghue (centro), entra en una sala de la Corte Internacional de Justicia acompañada por el juez Peter Tomka (derecha) y el juez Ronny Abraham (izquierda), para una sesión de la batalla legal de Ucrania contra Rusia por las acusaciones de genocidio utilizadas por Moscú para justificar su invasión del país, en La Haya, Holanda, el 19 de septiembre de 2023. (AP Foto/Peter Dejong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved