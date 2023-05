Alemania ordena el cierre de consulados rusos en respuesta a medida de Moscú

ARCHIVO - Gente pasa frente a la embajada rusa en Berlín, 4 de setiembre de 2020. Alemania ordenó a Rusia el miércoles 31 de mayo de 2023 que cierre de cuatro de sus cinco consulados en el país en respuesta a la decisión del Kremlin de limitar el número de diplomáticos y funcionarios alemanes que pueden operar en Rusia. (AP Foto/Michael Sohn, File) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved