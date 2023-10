Alcalde de NY finaliza gira latinoamericana y dice que migrantes tienen derecho a trabajar en EEUU

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, llega a Necoclí, Colombia, el sábado 7 de octubre de 2023. Adams concluyó en Necoclí una gira de cuatro días por Latinoamérica para intentar disuadir a los migrantes a intentar llegar a Estados Unidos, pero dijo que quienes están en su país tienen derecho a trabajar. (AP Foto/Iván Valencia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, a la izquierda, habla con el canciller de Ecuador, Gustavo Manrique, en una conferencia de prensa conjunta tras una reunión sobre migración en Quito, Ecuador, el viernes 6 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Migrantes descansan en un campamento en la playa en Necoclí, Colombia, el sábado 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)

Migrantes que se encaminan hacia el norte arriban a Lajas Blancas, provincia del Darién, Panamá, el viernes 6 de octubre de 2023, tras caminar a través del Tapón del Darién desde Colombia. (AP Foto/Arnulfo Franco)

Migrantes esperan para subir a un bote en Necoclí, Colombia, el sábado 7 de octubre de 2023. (AP Foto/Iván Valencia)