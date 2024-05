Al menos 37 muertos por inundaciones rápidas y coladas de lava fría en la isla indonesia de Sumatra

Gente inspeccionando una zona afectada por una inundación repentina que dejó varios muertos en Agam, Sumatra Occidental, Indonesia, el domingo 12 de mayo de 2024. Intensas lluvias y torrentes de lava fría y lodo que cayeron por las laderas de un volcán en la isla indonesia de Sumatra provocaron inundaciones repentinas que mataron a más de una docena de personas, según dijeron las autoridades el domingo. (AP Foto/Ali Nayaka) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.