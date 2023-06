Agua salada en las casas de Montevideo, un problema de solución incierta que aqueja a los más pobres

Los visitantes observan el lecho seco del lago de la represa Canelón Grande que proporciona agua potable a Montevideo en Canelones, Uruguay, el martes 21 de marzo de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Álvaro Sosa bebe mate hecho con agua del grifo de la cocina, afuera de su casa en Montevideo, Uruguay, el viernes 23 de junio de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vista del lecho seco del lago de la represa Canelón Grande que proporciona agua potable a Montevideo en Canelones, Uruguay, el martes 21 de marzo de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un empleado de una empresa estatal de saneamiento toma una muestra de agua de un pozo en Montevideo, Uruguay, el miércoles 21 de junio de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Botellas de agua vacías guardadas en una bolsa de plástico en el patio delantero de un residente después de que fueron recolectadas para reciclarlas en Montevideo, Uruguay, el jueves 22 de junio de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La gente se acuesta junto a un cartel durante una protesta en reclamo de soluciones urgentes a la crisis del agua en el centro de Montevideo, Uruguay, el miércoles 31 de mayo de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer lleva agua mineral embotellada en Montevideo, Uruguay, el miércoles 21 de junio de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los clientes llenan un formulario después de dejar sus calentadores de agua para ser reparados en Montevideo, Uruguay, el jueves 22 de junio de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La gente protesta en reclamo de soluciones urgentes a la crisis de agua en el centro de Montevideo, Uruguay, el miércoles 31 de mayo de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los perros Sol y Luna caminan con su cuidadora, quien dijo que les da agua embotellada para beber, por la Rambla de Montevideo, Uruguay, el domingo 25 de junio de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved