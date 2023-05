Agencia dice que Talibán accede a considerar permiso para que las mujeres trabajen

Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, con el jefe de la Dirección Económica de Kandahar, Mawlawi Abdul Salam Baryali en Kandahar, Afganistán, el 22 de mayo de 2023. (Consejo Noruego para Refugiados via AP)

El Talibán en diciembre le prohibió a las mujeres trabajar en las organizaciones no gubernamentales, supuestamente porque no se estaban poniendo el hiyab — el tradicional pañuelo islámico que cubre el cabello — y no estaban acatando las normas de trabajar separadas de los hombres. En abril, el Talibán decretó que la prohibición se extendía a las oficinas y agencias de la ONU en Afganistán. Hay algunas excepciones en algunos sectores, como salud y educación.