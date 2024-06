Acusan a opositores acogidos en sede diplomática argentina en Caracas de planear actos de violencia

Archivo - El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habla sobre las potenciales fechas para las elecciones durante una ceremonia en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el 28 de febrero de 2024. Rodríguez dijo el jueves 27 de junio de 2024 que seis miembros de la oposición acogidos en la residencia del embajador argentino en Caracas están vinculados a una presunta trama para generar violencia, aunque no presentó pruebas de la acusación. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved