Acusan a excirujano francés de violar o abusar de 299 víctimas, la mayoría menores

ARCHIVO – Activistas muestran pancartas en una manifestación a favor de los derechos de las mujeres, el 14 de diciembre de 2024 en Aviñón, en el sur de Francia, donde se realiza el juicio de decenas de hombres acusados de violar a Gisèle Pelicot tras haber sido drogada por su marido. (AP Foto/Aurelien Morissard), Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.