A un año de la caída de Mariúpol, sobreviviente de Azovstal recuerda la rendición

En esta imagen de archivo, un soldado ucraniano, visto en un bus tras ser evacuado de la asediada acería de Azovstal, en Mariúpol, cerca de la prisión de Olyonivka, en territorio controlado por el gobierno de la República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania, el 17 de mayo de 2022. (AP Foto/Alexei Alexandrov, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, proporcionada por la oficina de prensa del Regimiento Azov de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional ucraniana, un soldado revisa el interior de la asolada acería Azovstal antes de rendirse a las fuerzas rusas en Mariúpol, Ucrania, el 16 de mayo de 2022. (Dmytro Kozatski/Oficina de prensa del Regimiento Azov de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional de Ucrania, vía AP, archivo)

En esta imagen de archivo, soldados ucranianos, sentados en un bus tras ser evacuados de la asediada acería de Azovstal, en Mariúpol, cerca de la prisión de Olyonivka, en territorio controlado por el gobierno de la República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania, el 17 de mayo de 2022. (AP Foto/Alexei Alexandrov, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, una columna de humo emerge de la acería Azovstal en Mariúpol, en territorio controlado por le gobierno de la República Popular de Donetsk, en Mariúpol, en el este de Ucrania, el 5 de mayo de 2022. Mikhailo Vershinin, un agente de policía de Mariúpol que estaba entre los últimos defensores de la acería Azovstal, conmemora el primer año de su rendición por orden del presidente de Ucrania. (AP Foto, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, proporcionada por la oficina de prensa del Regimiento Azov de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional ucraniana, un soldado, iluminado por un rayo de luz en el interior de la asolada acería Azovstal antes de rendirse a las fuerzas rusas en Mariúpol, Ucrania, el 7 de mayo de 2022. (Dmytro Kozatski/Oficina de prensa del Regimiento Azov de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional de Ucrania, vía AP, archivo)

En esta imagen de archivo, proporcionada por la oficina de prensa del Regimiento Azov de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional ucraniana, soldados acampados en el interior de la asolada acería Azovstal antes de rendirse a las fuerzas rusas en Mariúpol, Ucrania, el 7 de mayo de 2022. (Dmytro Kozatski/Oficina de prensa del Regimiento Azov de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional de Ucrania, vía AP, archivo)

En esta imagen de archivo, proporcionada por la oficina de prensa del Regimiento Azov de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional ucraniana, un soldado herido durante los combates contra las fuerzas rusas, recibe atención médica en el interior de la acería Azovstal, en Mariúpol, Ucrania, el 10 de mayo de 2022. (Dmytro Kozatski/Oficina de prensa del Regimiento Azov de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional de Ucrania, vía AP, archivo)

En esta imagen de archivo, de izquierda a derecha, Serhii Tsybulchenko, Ihor Trotsak, Tetyana Trotsak y Elina Tsybulchenko, que huyeron de la acería Azovstal en Mariúpol, Ucrania, llegan en bus al centro de recepción para desplazados habilitado en Zaporiyia, el 3 de mayo de 2022. (AP Foto/Francisco Seco, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, un hombre que se refugió en el complejo de la acería Azovstal camina hacia un autobús en medio de soldados del ejército ruso y de la milicia de la República Popular de Donetsk, en Mariúpol, en territorio controlado por la República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania, el 6 de mayo de 2022. (AP Foto/Alexei Alexandrov, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, un grupo de personas que huyeron de Mariúpol, algunos de ellos de la acería Azovstal, llegan en bus al centro de recepción para desplazados habilitado en Zaporiyia, el 8 de mayo de 2022. (AP Foto/Francisco Seco, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen de archivo, una columna de humo sale del complejo de la acería Azovstal, en territorio controlado por el gobierno de la República Popular de Donetsk, en Mariúpol, en el este de Ucrania, el 7 de mayo de 2022. Mikhailo Vershinin, un agente de policía de Mariúpol que estaba entre los últimos defensores de la acería Azovstal, conmemora el primer año de su rendición por orden del presidente de Ucrania. (AP Foto/Alexei Alexandrov, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.