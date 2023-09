A partir de una cámara afgana de estilo antiguo surge una nueva visión de la vida bajo el Talibán

Kabir Jan, de 27 años, reza junto al lago Qargha el viernes 9 de junio de 2023, en las afueras de Kabul, Afganistán. Kabir, que alquila su caballo, de nombre Tajdar, a los turistas en el lago, gana el equivalente a 140 dólares al mes. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Feligreses rezan dentro de la mezquita de Jama Masjid, también conocida como la Gran Mezquita, el jueves 1 de junio de 2023, en Herat, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Mujeeburahman Faqer, un combatiente talibán de 26 años, posa para una fotografía el miércoles 7 de junio de 2023, en Kabul, Afganistán. Al igual que muchos otros, está batallando para adaptarse a una mentalidad de época de paz, debido a que todo lo que conoce es la guerra. "En mi cabeza me había preparado para el sacrificio", comentó, "y sigo listo". (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Hakimeh, de 55 años, es abrazada por su hija Freshta, de 16, mientras posan para una fotografía en una fábrica de alfombras donde han trabajado durante un año, el lunes 29 de mayo de 2023, en Kabul, Afganistán. Antes de esto, Hakimeh laboraba en casas de ricos. Freshta había estudiado hasta el octavo grado cuando las escuelas cerraron y ahora busca ganar dinero para apoyar a su familia. Su esposo es un obrero que trabaja con una carretilla en la ciudad. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El actor Nabi Attai, de 74 años, posa para una fotografía el miércoles 7 de junio de 2023, en Kabul, Afganistán. Nabi ha participado en más de 76 películas y 12 series de televisión. Cuando el Talibán prohibió las películas, Attai no tenía ningún sustento. A los 70 años, el actor participó en la película "Osama", ganadora del Globo de Oro en 2003. Ahora está desamparado. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palomas vuelan sobre la mezquita de Shah-Do Shamshira, el jueves 8 de junio de 2023, en Kabul, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Milicianos talibanes se reúnen antes de almorzar en una casa de adobe utilizada para descansar cerca de un punto de control improvisado, el jueves 22 de junio de 2023, en la provincia de Wardak, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Niños se refrescan en un canal de riego en el valle del río Arghandab, el lunes 12 de junio de 2023, en la provincia de Kandahar, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Khayesta Gul, de 57 años, posa de pie para una fotografía con sus hijos Osna (izquierda), de 5 años; Yesna, de 8 años; Ali, de 3, y Gulalai, de 7, durante un descanso de su trabajo en una fábrica de ladrillos, el martes 30 de mayo de 2023, en las afueras de Kabul, Afganistán. Khayesta, que trabaja por temporadas en la fábrica, viene en el verano junto con miles de otros residentes que laboran en las fábricas de ladrillos y luego regresa a Nangarhar, donde vive el resto del año. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Marghuba Timuri, de 22 años, posa para una fotografía el sábado 3 de junio de 2023, en Herat, Afganistán. Marghuba, quien no está casada, es una diseñadora web en la Rayan Saffron Company, donde 25 mujeres trabajan exportando azafrán a distintos países. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El agente de tránsito Muhammad Yaseen Niazi, de 27 años, posa para una fotografía el miércoles 7 de junio de 2023, en Kabul, Afganistán. Su salario mensual es de 12.000 afganis, unos 142 dólares estadounidenses, y dice que es insuficiente para mantenerse a él y a su familia. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Khatira, de 7 años, posa para una fotografía afuera de su casa cerca de los restos de la estatua gigante de Buda destrozada por el Talibán en 2007, el domingo 18 de junio de 2023, en Bamiyán, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Rodrigo Abd, fotógrafo de The Associated Press, capta una imagen con una cámara de caja de madera en una antigua base de Estados Unidos, el 11 de junio de 2023, en el Valle de Arghandab, Afganistán. La cámara instantánea es una caja hecha a mano sobre un tripié que combina una cámara sencilla y un cuarto oscuro en uno. (AP Foto/Bram Janssen) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Rodrigo Abd, fotógrafo de The Associated Press, capta una imagen de milicianos del Talibán con una cámara de caja de madera el domingo 18 de junio de 2023, en Bamiyán, Afganistán. Abd encontró que, al utilizar la cámara antigua para tomar fotografías, de alguna manera desarma a sus sujetos, incluidos soldados y algunos combatientes del Talibán. El hecho de ver un dispositivo que hoy en día ya es obsoleto, pero con el que muchos están familiarizados, fue novedoso y nostálgico. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Rodrigo Abd, fotógrafo de The Associated Press, capta una imagen en un campo de trigo con una cámara de caja de madera el sábado 3 de junio de 2023, en Herat, Afganistán. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Mazlumyar, un comandante talibán de 32 años (al centro), posa para una fotografía con sus guardias de seguridad que trabajan en el departamento de migración, luego de la distribución de raciones de alimentos para las mujeres por parte de un grupo de ayuda humanitaria, el domingo 28 de mayo de 2023, en Kabul, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Habibollah, de 27 años, junta madera para hacer una fogata para cocinar acompañado por su hijo, Ali Sana, de 5 años, en un campamento organizado por nómadas afganos, conocidos como kuchis, el domingo 18 de junio de 2023, en la provincia de Bamiyán, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Esta imagen del domingo 28 de mayo de 2023 muestra una vista general de Kabul, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un pájaro permanece en una jaula esperando ser utilizado en una pelea, junto a una tumba, el jueves 8 de junio de 2023 en el cementerio de Kart-e Sakhy, en Kabul, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Niños que trabajan en una fábrica de ladrillos con sus padres toman un descanso para ser fotografiados, el martes 30 de mayo de 2023, en las afueras de Kabul, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Residentes montan una motocicleta cerca de los restos de una estatua gigante de Buda que fue destrozada por el Talibán en 2001, el domingo 18 de junio de 2023, en Bamiyán, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La familia Moradi posa para una fotografía en un pequeño bote en el lago Band-e Amir, una de las atracciones turísticas de la región del Valle de Bamiyán, el sábado 17 de junio de 2023, en Afganistán. La familia realizó un largo viaje para pasar unos días en la zona durante sus vacaciones de verano. Durante su primer periodo en el poder, que transcurrió de 1996 a 2001, el Talibán prohibió fotografiar a humanos y animales debido a que es contrario a lo que enseña el islam. El 26 de agosto de 2023, el gobierno talibán prohibió que las mujeres ingresaran a todos los parques nacionales, incluido el de Band-e Amir, una medida que ha generado condenas generalizadas. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Hombres montan caballos junto al lago Qargha el viernes 9 de junio de 2023, en las afueras de Kabul, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un camino marcado por una explosión durante el conflicto entre el Talibán y el antiguo ejército afgano el jueves 22 de junio de 2023, en la provincia de Wardak, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Mohammad Wesal Quaoni, de 30 años y gerente del salón de fiestas Imperial Continental, posa para una fotografía el miércoles 31 de mayo de 2023, en Kabul, Afganistán. El exprofesor de economía y política de la Universidad de Kabul intenta que el negocio prospere en medio de los problemas económicos del país. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Mujeres que trabajan para la Rayan Saffron Company almuerzan el sábado 3 de junio de 2023, en Herat, Afganistán. Veinticinco mujeres trabajan en la compañía que exporta azafrán a distintos países. La toma del poder por parte del Talibán y las sanciones posteriores dejaron a muchos clientes extranjeros reacios a hacer negocios con la compañía afgana, aunque es una de las pocas a la que se le sigue permitiendo dar empleo a mujeres, cuyas manos son consideradas más adecuadas que las de los hombres para extraer y manejar las delicadas flores de azafrán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Mirwais, de 11 años, posa para una fotografía el jueves 8 de junio de 2023, en Kabul, Afganistán. El pequeño recolecta plástico y botellas y las vende en la capital afgana, ganando unos 100 afganis --aproximadamente 1,14 dólares estadounidenses--, al día, y no puede ir a la escuela porque su familia no se la puede pagar. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Mohammad Shafiq Azizi, de 29 años y gerente del salón de fiestas Imperial Continental, posa para una fotografía el miércoles 31 de mayo de 2023, en Kabul, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Agentes de tránsito trabajan a la mitad de una calle el lunes 12 de junio de 2023, en la ciudad de Kandahar, Afganistán. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.