40 años de investigación científica para salvar al mono más grande de América

Un ejemplar de muriqui del norte salta desde un árbol en la reserva privada de patrimonio natural Feliciano Miguel Abdala, en Caratinga, en el estado de Minas Gerais, Brasil, el 14 de junio de 2023. El muriqui del norte es una especie en peligro crítico y es un primate inusual por las tendencias igualitarias en sus relaciones sociales. (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.