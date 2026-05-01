Multitud se amotina frente a hospital australiano que trata a sospechoso de muerte de niña de 5 años

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Un vehículo de la policía arde en el exterior del hospital Alice Springs, donde un hombre sospechoso de matar a una niña de 5 años está bajo custodia policial, en Alice Springs, Australia, el 30 de abril de 2026. (Rhett Hammerton/AAP Image vía AP) AP

El sospechoso, Jefferson Lewis, presuntamente secuestró a la menor en una comunidad indígena cerca de Alice Springs, en el centro del país, durante el fin de semana. El cuerpo de la niña, a la que ahora se conoce como Kumanjayi Little Baby debido a la prohibición indígena de nombrar a los muertos, fue hallado el jueves.

Lewis fue golpeado hasta quedar inconsciente por una turba antes de que las autoridades lo arrestaran en una comunidad indígena más tarde el jueves, informó la policía.

Fue trasladado al hospital de Alice Springs, donde cientos de personas exigieron el jueves por la noche que se le aplicara la llamada “venganza” conforme al derecho consuetudinario, que puede implicar ser atravesado con lanzas o recibir una golpiza.

La policía disparó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Varios vehículos policiales sufrieron daños.

El hospital dio el alta a Lewis y lo entregó a la policía, que lo llevó en avión a Darwin, la capital del Territorio del Norte, a 1.500 kilómetros (900 millas) al norte, por su propia seguridad durante su detención.

Se espera que los cargos en su contra se presenten el viernes.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP