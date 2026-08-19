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Muertos por derrumbe en mina en República Centroafricana superan los 100

BANGUI, República Centroafricana (AP) — La cifra de muertos por el derrumbe de una mina de oro al occidente de la República Centroafricana aumentó a más de 100, informaron el miércoles un voluntario de la Cruz Roja que participa en las labores de auxilio y un funcionario local.

La rudimentaria mina de oro se derrumbó el martes por la mañana en la aldea de Zamboye, en la prefectura de Nana-Mambere, cerca de la frontera con Camerún.

Gervais Ganagoroh, voluntario local de la Cruz Roja que participa en las labores de auxilio, manifestó que hasta ahora se han recuperado más de 100 cadáveres, mientras que varios sobrevivientes están gravemente heridos.

Bertrand Be Yangué, integrante del consejo juvenil de Zamboye, también indicó que la cifra de muertos supera los 100 y añadió que es probable que aumente, ya que varias personas siguen desaparecidas y otras están atrapadas bajo los escombros.

“Encontrarlos con vida sería un milagro”, señaló Yangué. “Estamos tristes y con el corazón roto al ver a jóvenes, hombres y mujeres, perecer después de venir a las minas para salvar a sus familias de la desesperación”. _________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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