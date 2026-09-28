Mueren un niño y dos mujeres en embarcación de migrantes desde Francia a Gran Bretaña

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Un grupo de migrantes trata de cruzar de Francia a Gran Bretaña cerca de Hardelot, Francia, el 23 de septiembre del 2026. (AP foto/Jean-Francois Badias) AP

La embarcación tuvo dificultades frente a la costa del norte de Francia, y sus pasajeros pidieron ayuda, señalaron las autoridades. Las embarcaciones inflables intentan el peligroso cruce después de recoger a personas en las playas del norte de Francia, donde se adentran en el mar para trepar y subir a bordo.

Una embarcación francesa de rescate marítimo subió a bordo a 105 personas, indicó la prefectura marítima en un comunicado. El niño y las dos mujeres fueron declarados muertos por un equipo de cuidados intensivos que fue trasladado en helicóptero hasta la embarcación, precisó.

Las mujeres tenían alrededor de 30 años, indicó el gobierno regional en un comunicado aparte.

“Según las conclusiones iniciales de la investigación, parece que las muertes fueron causadas por una estampida. Sin embargo, las circunstancias precisas de la tragedia tendrán que ser establecidas por la investigación judicial”, dirigida por un fiscal en el puerto del norte de Francia de Boulogne, dice el comunicado.

Otras nueve personas requirieron tratamiento médico, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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