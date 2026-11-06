Mueren tres policías en ataque armado contra diputado en Guatemala, según autoridades

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Dijo que los policías perdieron la vida en cumplimiento del deber al repeler el ataque directo contra el diputado Julio Portillo y lamentó el hecho.

La policía no confirmó el estado de salud de Portillo. En videos y fotografías publicadas en redes sociales se observa al diputado siendo trasladado por bomberos a un centro asistencial en una camilla y con manchas de sangre en su cuerpo. La cartera de Gobernación dijo que ampliará la información.

En 2025, el diputado protagonizó un accidente de tránsito en el que murió otro policía nacional civil que le daba seguridad. Portillo fue electo por el partido político CABAL para el periodo legislativo 2024-2028.

FUENTE: AP