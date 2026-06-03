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Mueren tres miembros de la Marina británica al estrellarse helicóptero

LONDRES (AP) — Tres miembros de la Marina Real británica murieron el miércoles al estrellarse su helicóptero durante un ejercicio de entrenamiento en el suroeste de Inglaterra, informó esa fuerza armada.

El helicóptero se estrelló en el condado de Devon, en Inglaterra, a las 4 de la mañana, indicó el comandante de la fuerza, general Gwyn Jenkins.

En un comunicado, Jenkins dijo que estaba “profundamente entristecido de compartir la noticia de que tres tripulantes a bordo de un helicóptero Merlin Mk4 de la Marina Real han muerto después de que se estrellara en las primeras horas de esta mañana cerca de Sourton, Devon”.

Indicó que hay una investigación en curso y que se proporcionarán más actualizaciones a su debido tiempo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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