Mueren hermanos palestinos en ataque israelí con drones en campamento de tiendas en Gaza

Personas rezan ante los cuerpos de hombres palestinos que murieron en un ataque aéreo israelí en el campo de refugiados de Maghazi el viernes, durante su funeral en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el sábado 27 de junio de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana) AP

El ataque tuvo como objetivo tiendas de campaña que daban refugio a palestinos desplazados en el extenso campamento de Muwasi, y mató a Islam Moussa, de 15 años, y a su hermano Abdullah Moussa, de 30.

El ejército israelí reconoció que había atacado la zona de Muwasi y afirmó que había apuntado contra un miliciano de Hamás, pero no proporcionó de inmediato más información.

Los palestinos también informaron el sábado que escucharon un fuerte estruendo en Ciudad de Gaza.

El ejército israelí atacó una tienda de campaña que daba refugio a palestinos desplazados en el oeste de Ciudad de Gaza, e hirió al menos a 12 personas, según el hospital Shifa. El servicio de ambulancias de la Media Luna Roja Palestina indicó que dos personas resultaron gravemente heridas y que la mayoría de los lesionados eran mujeres.

El ejército israelí no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre el ataque, y no por el momento no está claro cuál era el objetivo.

Pese a un frágil alto el fuego alcanzado en octubre que pausó los combates más intensos entre Israel y el grupo miliciano Hamás, Israel continúa llevando a cabo ataques y bombardeos casi a diario en todo el enclave costero. Israel y Hamás siguen intercambiando acusaciones de violar el alto el fuego. Israel sostiene que está atacando a Hamás y a otros milicianos que representan una amenaza y que actúa en respuesta a violaciones del alto el fuego.

Desde que el alto el fuego entró en vigor, Israel ha matado a más de 1.030 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás. El Ministerio mantiene registros detallados de víctimas que son considerados, en general, fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. Pero no ofrece un desglose entre civiles y milicianos.

El Ministerio afirmó la semana pasada que Israel ha matado a más de 250 niños en Gaza desde que el alto el fuego entró en vigor.

Un equipo de expertos independientes encargado por Naciones Unidas ha acusado a Israel de disparar deliberadamente contra niños en Gaza, y reiteró una acusación de que Israel ha cometido genocidio en el territorio. Israel niega la afirmación de que haya cometido genocidio en Gaza durante la guerra de dos años.

La guerra entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre de 2023, con un ataque encabezado por Hamás en el sur de Israel que mató a unas 1.200 personas y en el que 251 fueron tomadas como rehenes.

La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 73.050 palestinos, incluidos los muertos desde el alto el fuego, indicó el Ministerio de Salud de Gaza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP