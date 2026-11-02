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Mueren dos personas al estrellarse una avioneta en el centro de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dos personas murieron al estrellarse el lunes una pequeña avioneta en el centro de México poco después de despegar, informaron las autoridades.

Según explicó en un comunicado la secretaría de Seguridad del estado de Hidalgo, la aeronave era una Cessna T210N en la que viajaban el piloto y el copiloto, que se incendió al desplomarse.

La fiscalía investiga las causas del hecho.

La avioneta se estrelló cinco minutos después de despegar del aeropuerto de Pachuca, situado 90 kilómetros al norte de Ciudad de México, y se dirigía a Cuernavaca, una localidad al sur de la capital mexicana.

Este tipo de hechos han sido recurrentes en México en los últimos años, tanto de avionetas privadas como de helicópteros.

FUENTE: AP

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