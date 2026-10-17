Mueren al menos 4 montañistas en avalancha de nieve en Chile

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Según la primera nota oficial de la emergencia, el deslizamiento ocurrió alrededor de las 14:45 horas (17.45 GMT), en el sector de Laguna del Inca, comuna de Los Andes, en el Centro Ski Portillo.

“Se informa de 4 personas fallecidas y 4 lesionadas, sin descartar la existencia de otras personas atrapadas en el lugar”, señaló el organismo en un segundo reporte, que también mencionó “un número indeterminado de personas atrapadas”.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó al noticiero Teletrece que todos los afectados son chilenos y un informe inicial de Carabineros consignado por medios locales reveló que, al momento de la avalancha, los implicados ascendían por un sendero hacia la cima del Cerro Los Tres Hermanos, y fueron arrastrados hacia el interior de la laguna.

Las tareas de rescate emplearon a personal de Bomberos, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y Carabineros con apoyo de una brigada Aero policial, sobre la gélida laguna.

El delegado presidencial también afirmó que los afectados no se alojaban en el Hotel Portillo, cercano al lugar, sino que eran turistas de paso a los que se les advirtió que no ingresen al predio.

“Hace más de 40 años que no teníamos esta cantidad de nieve”, alertó Millones. Este año, la temporada de esquí se extendió hasta el 12 de octubre, luego de cuatro décadas de hacerlo en septiembre, lo que no impide que gente se acerque a la zona, a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

“Mucha gente quiere disfrutar la nievepero esta nieve es muy peligrosa porque es más posible desprenderse”, recordó. También reclamó por la conformación de un organismo estatal para controlar las avalanchas. FUENTE: AP