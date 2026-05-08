Mueren al menos 3 excursionistas por erupción volcánica en isla de Indonesia

En esta fotografía difundida por Badan Geologi, la agencia geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, se observa al monte Dukono expulsando material volcánico durante una erupción en Halmahera Norte, Indonesia, el viernes 8 de mayo de 2026. (Badan Geologi vía AP) AP

Alrededor de 20 escaladores salieron el jueves para ascender el volcán de casi 1.355 metros (4.445 pies) en la isla de Halmahera, desobedeciendo las restricciones de seguridad, indicó el jefe de policía de Halmahera del Norte, Erlichson Pasaribu.

Quedaron varados cuando el Dukono entró en erupción a las 7:41 de la mañana, hora local, expulsando una densa columna de ceniza que se elevó unos 10 kilómetros (6,2 millas) por encima de la cumbre. La Agencia Geológica de Indonesia señaló que la erupción quedó registrada en sismógrafos durante más de 16 minutos.

“Sabían que estaba prohibido escalar porque la montaña es una zona restringida debido a su estado de alerta máxima, pero insistieron en seguir adelante”, afirmó Pasaribu en una entrevista televisiva.

Se desplegaron equipos de rescate tras recibir una señal de emergencia desde la zona de la montaña. Pasaribu precisó que tres hombres —dos singapurenses y un ciudadano indonesio— murieron en el lugar.

Hasta la tarde del viernes, 14 escaladores, incluidos siete extranjeros, habían sido evacuados a salvo. Se reportó que cinco de los evacuados resultaron heridos. Los equipos de rescate seguían buscando a otros escaladores que, según se cree, intentaban descender.

Los cuerpos aún no habían sido recuperados porque las erupciones continuas y las condiciones peligrosas impidieron que los equipos de rescate llegaran al lugar.

El Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos ha prohibido desde hace tiempo las actividades dentro de un radio de 4 kilómetros (2,5 millas) del cráter del Dukono, al citar peligros como bombas volcánicas, caída de ceniza y gases tóxicos. Las autoridades creen que los excursionistas estaban dentro de la zona restringida en el momento de la erupción.

Pese a las advertencias en redes sociales y a los letreros en el sitio, Pasaribu comentó que “muchas personas siguen decididas a escalar, impulsadas por el deseo de crear contenido en línea”.

El monte Dukono es uno de los volcanes más activos de Indonesia y ha estado en erupción casi de forma continua desde 1933. Indonesia se ubica a lo largo del “Anillo de Fuego” del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica, y alberga más de 120 volcanes activos.

Las autoridades también advirtieron sobre posibles peligros secundarios, incluidos flujos de lodo volcánico, especialmente durante lluvias intensas, que podrían desplazarse por los ríos que bajan desde las laderas del volcán.

La actividad volcánica en el Dukono sigue siendo alta, y las autoridades indicaron que se encontraba en el segundo nivel de alerta más alto. También señalaron que el volcán ha mostrado un aumento de erupciones magmáticas explosivas desde finales de marzo, con casi 200 erupciones registradas desde el 30 de marzo y un promedio de unas 95 erupciones al día.

“La erupción del viernes estuvo entre las más fuertes de este periodo”, subrayó Lana Saria, quien dirige la Agencia de Geología de Indonesia en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales. Añadió que nubes de ceniza de color blanco a gris y negro estaban siendo empujadas hacia el norte.

Advirtió que la caída de ceniza podría afectar a asentamientos cercanos, incluida la localidad de Tobelo, aumentando los riesgos para la salud y alterando el transporte y la vida cotidiana.

Las autoridades instaron a residentes, turistas y escaladores a mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y evitar las zonas restringidas al tiempo que continúa el monitoreo del monte Dukono.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP