Mueren 2 soldados en Líbano, primeros fallecimientos israelíes desde la tregua de junio

Vehículos militares israelíes (a la izquierda) yacen apostados entre viviendas en la localidad de Zawtar al-Sharqiyah —ocupada por fuerzas israelíes—, en esta fotografía captada desde el pueblo de Zawtar al-Gharbieh, el miércoles 5 de agosto de 2026, en el sur del Líbano. (AP Foto/Mohammed Zaatari) AP

El ejército israelí lanzó ataques el miércoles en el sur de Líbano en respuesta a lo que dijo fue una violación del alto el fuego por parte de Hezbollah, y emitió un llamado para que los residentes de la aldea de Mansouri huyeran, la primera advertencia de este tipo que Israel emite en Líbano en semanas.