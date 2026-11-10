Muere un policía al detonar un artefacto explosivo en el norte de España

Compartir en:









Por el momento no hay indicios de que la explosión esté relacionada con el terrorismo, según las autoridades.

La policía buscaba a un sospechoso que huyó del edificio de apartamentos donde los agentes encontraron una mochila que contenía la bomba, después de responder a una llamada que alertaba de disparos.

La mochila explotó mientras el equipo de desactivación de explosivos intentaba retirarla del edificio, donde fue hallada en el hueco de la escalera, indicó la policía.

Al llegar al lugar, la policía encontró que una mujer había recibido un disparo por parte del sospechoso. Está siendo atendida en un hospital local. Según se informó, su vida no corre peligro.

El agente fallecido era miembro de la unidad canina. El agente herido, que está hospitalizado, pertenece al equipo de desactivación de explosivos.

La portavoz del gobierno español, Elma Saiz, manifestó las condolencias del gobierno por el agente caído y deseó la pronta recuperación del agente gravemente herido.

La agencia de noticias española EFE informó que el sospechoso tiene antecedentes por delitos menores. __________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP