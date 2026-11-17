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El caza MIG-29 se estrelló alrededor de las 8:45 de la mañana en un campo cerca de la localidad de Stara Pazova, a unos 50 kilómetros (30 millas) de la capital serbia, indicó un comunicado.

Algunos medios locales serbios publicaron fotos de los restos en llamas en el campo y de una ambulancia y patrullas policiales estacionadas cerca.

El comunicado del Ministerio serbio de Defensa señaló que una comisión especial trabajará para determinar qué ocurrió. El piloto, el mayor Goran Bulajic, nació en 1973 y se incorporó al ejército en 1996, precisó. No se disponía de más detalles en un primer momento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP