Muere un buzo en ataque de tiburón en costas de Australia

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El hombre, de 38 años, estaba pescando con arpón con un amigo cuando fue atacado en un arrecife de coral frente a la isla Rottnest, cerca de la costa suroeste de Australia, señaló el sargento Michael Wear, de la Policía de Australia Occidental.

Wear indicó que la víctima estaba cerca de una embarcación de buceo cuando fue mordido en las piernas. Dicho barco lo trasladó 1 kilómetro hasta la isla, pero los paramédicos ya no pudieron reanimarlo.

Los socorristas informaron que antes del ataque se había visto en las inmediaciones a un tiburón blanco de 5 metros (16 pies).

Es la primera muerte por esta causa en Australia desde enero, cuando un niño de 12 años murió en un hospital días después de ser atacado por un tiburón toro en el puerto de Sidney.

El último ataque en la isla Rottnest ocurrió en 2011, en el que murió un buzo de 32 años.

En las últimas décadas, Australia ha promediado más de tres ataques mortales de tiburón al año.

___________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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