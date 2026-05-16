americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere un buzo en ataque de tiburón en costas de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Un tiburón mordió y causó la muerte de un buzo frente a una isla turística de Australia el sábado, informó la policía.

El hombre, de 38 años, estaba pescando con arpón con un amigo cuando fue atacado en un arrecife de coral frente a la isla Rottnest, cerca de la costa suroeste de Australia, señaló el sargento Michael Wear, de la Policía de Australia Occidental.

Wear indicó que la víctima estaba cerca de una embarcación de buceo cuando fue mordido en las piernas. Dicho barco lo trasladó 1 kilómetro hasta la isla, pero los paramédicos ya no pudieron reanimarlo.

Los socorristas informaron que antes del ataque se había visto en las inmediaciones a un tiburón blanco de 5 metros (16 pies).

Es la primera muerte por esta causa en Australia desde enero, cuando un niño de 12 años murió en un hospital días después de ser atacado por un tiburón toro en el puerto de Sidney.

El último ataque en la isla Rottnest ocurrió en 2011, en el que murió un buzo de 32 años.

En las últimas décadas, Australia ha promediado más de tres ataques mortales de tiburón al año.

___________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Destacados del día

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe
ULTIMA HORA

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter