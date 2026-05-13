Muere trabajador tras incendio en la refinería Salina Cruz del sur de México

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El siniestro tuvo lugar la noche del lunes en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros 2 de la refinería de la localidad sureña de Santa Cruz de Petróleos Mexicanos (Pemex) que fue controlado horas después. Hace un mes ocurrió otro incendio en una bodega de coque de la refinería Olmeca de la localidad costera de Dos Bocas, estado de Tabasco, que no dejó heridos.

Pemex informó el miércoles en un comunicado que uno de los empleados que resultó lesionado en el siniestro murió durante su traslado a un hospital de la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el martes que la refinería de Santa Cruz estaba operando con normalidad luego del incendio, y que se garantizaba el abasto de productos para la región.

Las autoridades no han informado hasta el momento que causó el incendio en la refinería de Santa Cruz

El pasado 17 de marzo se reportó un incendio frente a una barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca donde fallecieron cinco personas, entre ellas una trabajadora petrolera.

Un mes antes se registró otro incidente en el estado sureño de Oaxaca donde fallecieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas al explotar un ducto de Pemex.

FUENTE: AP