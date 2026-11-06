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Muere sobreviviente del Holocausto casi un año después de recibir un disparo en tiroteo en Sydney

MELBOURNE, Australia (AP) — Una sobreviviente del Holocausto de 90 años falleció casi un año después de haber resultado herida durante el tiroteo que se cobró la vida de 15 personas en una celebración de Hanukkah en Sydney, informaron las autoridades el viernes.

ARCHIVO - Policías patrullan la playa de Bondi a primera hora de la mañana del 15 de diciembre de 2025, tras un tiroteo en la víspera, en Sydney, Australia. (AP Foto/Mark Baker, archivo)
ARCHIVO - Policías patrullan la playa de Bondi a primera hora de la mañana del 15 de diciembre de 2025, tras un tiroteo en la víspera, en Sydney, Australia. (AP Foto/Mark Baker, archivo) AP

Eva Geller, nacida en Rumania, murió el jueves por la noche en un hospital de Sydney, dijo Evan Zlatkis, director del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano.

Fue una de unas 40 personas heridas cuando dos hombres armados, presuntamente inspirados por el grupo extremista Estado Islámico, abrieron fuego contra una multitud en Bondi Beach el 14 de diciembre. Quince personas de entre 10 y 87 años murieron. Uno de los atacantes, Sajid Akram, fue abatido por la policía en el lugar.

La víctima estaba “fuerte y bastante sana” antes de que le dispararan

El rabino Aron Moss señaló que Geller había estado “fuerte y bastante sana hasta el ataque de Bondi, donde le dispararon”.

Había sido ingresada en el hospital varias veces en las últimas semanas debido a complicaciones de una cirugía, explicó Moss.

“Es una madre, abuela y bisabuela orgullosa. Una persona hermosa y positiva que, incluso en estos meses difíciles, mantuvo su actitud positiva”, dijo Moss en nombre de la familia.

“Los médicos le dijeron después de recibir el disparo que nunca volvería a caminar. Pero, por pura determinación, se levantó de nuevo y volvió a caminar”, agregó.

Tras resultar herida en una pierna, caminaba con la ayuda de un bastón, explicó.

El presunto atacante que sobrevivió, Naveed Akram, de 25 años e hijo del agresor fallecido, está acusado de 15 cargos de asesinato, 43 de intento de asesinato y uno por cometer un acto terrorista. Aún no se ha pronunciado sobre los cargos.

No estaba claro si la muerte de Geller cambiará los cargos que enfrenta Akram.

La policía indicó en un comunicado que estaba a la espera del dictamen de un forense estatal, quien investigará las circunstancias del deceso.

Está previsto que Akram comparezca ante el tribunal el 24 de febrero, cuando la fiscalía espera concretar qué cargos se presentarán ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva Gales del Sur para el juicio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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