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Muere en prisión un crítico del gobierno en Ruanda; piden investigación independiente

KAMPALA, Uganda (AP) — Un académico ruandés y crítico del gobierno murió bajo custodia cuando estaba a punto de quedar en libertad, lo que de inmediato despertó preocupación en un destacado grupo de derechos humanos, que pidió una investigación sobre la muerte de Aimable Karasira.

ARCHIVO - El presidente de Ruanda, Paul Kagame, habla durante una ceremonia de firma de un acuerdo con el presidente Donald Trump y el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el 4 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)
ARCHIVO - El presidente de Ruanda, Paul Kagame, habla durante una ceremonia de firma de un acuerdo con el presidente Donald Trump y el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el 4 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo) AP

Karasira murió el miércoles tras sufrir una sobredosis de sus propios medicamentos, según las autoridades ruandesas. Human Rights Watch puso en duda esa versión, instó a la comunidad internacional a prestar atención y pidió que un “grupo de expertos” lleve a cabo una pesquisa independiente.

“Hay muchas razones para cuestionar las circunstancias que rodean la muerte de Aimable Karasira bajo custodia, no menos importantes que los años de acoso y persecución que sufrió a manos de las autoridades”, señaló en un comunicado Clémentine de Montjoye, integrante del grupo. “El gobierno tiene la carga de demostrar que Karasira no fue asesinado”.

Karasira murió en el Hospital del Distrito de Nyarugenge, en Kigali, la capital de Ruanda. Hillary Sengabo, portavoz del sistema penitenciario ruandés, declaró al periódico The New Times de Ruanda que Karasira “tomó grandes cantidades del medicamento que le habían recetado para una afección preexistente”.

Karasira publicó en 2020 un video en su canal de YouTube en que habló de la pérdida de familiares durante el genocidio de 1994 y en sus secuelas —luego que los rebeldes que detuvieron el genocidio tomaran el control del gobierno de Ruanda.

Posteriormente, Karasira enfrentó presiones de las autoridades de inteligencia y amenazas de otras personas a las que no conocía, según Human Rights Watch, que ha documentado el caso.

Karasira fue arrestado en 2021 y acusado de varios delitos relacionados con la negación del genocidio y la incitación a la división. Fue condenado por algunas infracciones y absuelto de otras.

“La fiscalía apeló su absolución en varios cargos, incluida la negación y justificación del genocidio, y exigió una condena de 30 años de prisión, que estaba pendiente al momento de su muerte”, detalló Human Rights Watch en un comunicado. “Pero como Karasira ya había cumplido cuatro años de su pena de cinco años a la espera del juicio, su condena se acercaba a su fin y debía ser liberado el 6 de mayo”.

Michela Wrong, una historiadora británica que ha escrito un libro sobre los presuntos crímenes del gobierno ruandés, dijo que la muerte de Karasira “dice mucho sobre Ruanda”.

“Les decía a los visitantes que lo estaban golpeando y torturando”, escribió Wrong en X. “La prisión finalmente resultó una experiencia mortal, como para tantos en Ruanda. Ahora supuestamente ha muerto por una sobredosis de su medicamento recetado”.

De acuerdo con Human Rights Watch, la muerte de Karasira recuerda la muerte bajo custodia en 2020 del cantante y crítico del gobierno Kizito Mihigo. El grupo señaló que ambos hombres tenían la “autoridad moral” que conectaba con la población y desconcertaba a las autoridades.

El gobierno del presidente Paul Kagame, cuyo partido gobierna Ruanda desde 1994, ha intentado cerrar las brechas étnicas mediante vías legales y otras medidas. También es elogiado por muchos por haber presidido un periodo de relativa paz y estabilidad.

El gobierno impuso un duro código penal para castigar el genocidio y proscribir la ideología que lo sustenta, y Kagame ha fomentado una cultura de obediencia entre sus aproximadamente 14 millones de habitantes. Las tarjetas de identificación ruandesas ya no identifican a una persona por su etnia y las lecciones sobre el genocidio forman parte del plan de estudios en las escuelas.

Cientos de proyectos comunitarios, respaldados por el gobierno o por grupos cívicos, se centran en unir a los ruandeses y cada abril la nación se une en solemnes conmemoraciones del aniversario del genocidio.

Pero los críticos acusan a Kagame de aplastar toda disidencia. Muchos lo ven como el artífice de un régimen autoritario que ha eliminado prácticamente toda oposición en Ruanda, en que los adversarios son encarcelados, huyen, desaparecen o mueren en circunstancias misteriosas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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