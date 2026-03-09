americateve

Muere policía de Pensilvania en control de tráfico

PAOLI, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Un agente de la Policía Estatal de Pensilvania fue asesinado a tiros por el conductor que había detenido en un control de tráfico la noche del domingo, informaron las autoridades.

El cuartel de la Policía Estatal de Pensilvania en Blooming Grove Township, Pensilvania el 6 de marzo del 2015. (AP foto/Michael Rubinkam)
El cabo Tim O’Connor se acercaba al automóvil cuando el conductor disparó desde el interior del vehículo, declaró el comisionado interino de la policía estatal, el teniente coronel George Bivens, en una conferencia de prensa realizada a última hora de la noche del domingo en el Hospital Paoli, en el condado de Chester.

El tirador luego salió del automóvil, caminó una corta distancia y se suicidó con la pistola, indicó Bivens. No identificó al hombre.

O'Connor estaba casado y tenía una hija pequeña, señalaron las autoridades.

O'Connor estaba patrullando cuando recibió una llamada sobre un conductor que manejaba de forma errática. Fue enviado al lugar e informó poco después que había detenido el automóvil en una intersección en West Caln Township, a unos 72 kilómetros (45 millas) al oeste de Filadelfia.

“Eso es lo último que supimos del cabo O’Connor”, declaró Bivens.

No respondió a las llamadas por radio para verificar su estado y los agentes enviados al lugar para comprobarlo “se encontraron con una situación muy grave”, manifestó Bivens.

La policía y las autoridades del condado de Chester estaban investigando, agregó Bivens.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

