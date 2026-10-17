Muere a los 87 John Beake, exejecutivo de Broncos que ayudó a fichar a John Elway

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El equipo indicó que la familia confirmó la muerte de Beake. No se dio a conocer la causa.

“Los Broncos lamentan el fallecimiento del veterano ejecutivo John Beake, quien dejó un impacto duradero en nuestra organización durante más de dos décadas con el equipo”, señaló la organización en un comunicado. “John ayudó a guiar a los Broncos a cinco apariciones en el Super Bowl, incluidos campeonatos mundiales consecutivos, y fue un líder respetado durante una de las épocas más exitosas en la historia de la franquicia”.

Beake se incorporó al equipo en 1979 y ocupó múltiples cargos en el área de personal antes de convertirse en gerente general en 1983, cuando ayudó a concretar el canje con los Colts de Baltimore por Elway, quien ingresó al Salón de la Fama y ganó Super Bowls tanto como quarterback tras las temporadas de 1997 y 1998, y nuevamente después de la temporada de 2015 como gerente general del equipo.

Beake pasó a desempeñar otro cargo con los Broncos en 2000: fue vicepresidente de administración del equipo antes de incorporarse a la oficina de la NFL como vicepresidente de desarrollo de jugadores y director general de las operaciones de futbol americano de NFL Europe.

Antes de unirse a los Broncos, Beake trabajó para el miembro del Salón de la Fama Hank Stram como asistente ofensivo con los Chiefs de Kansas City (1968-74) y los Saints de Nueva Orleans (1976-77).

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP