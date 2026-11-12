Muere a los 87 años Richard Posner, prolífico jurista y juez estadounidense

Las opiniones de Posner han sido citadas ampliamente en libros de texto que han formado a generaciones de abogados.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, donde se desempeñó como profesor principal y donde uno de sus hijos, Eric Posner, es profesor, informó que Posner murió el martes.

A lo largo de una carrera de casi 40 años en el Tribunal de Apelaciones del 7º Circuito, con sede en Chicago, Posner se forjó una reputación como un escritor mordaz e ingenioso y un interrogador implacable.

El presidente republicano Ronald Reagan lo nombró para el tribunal en 1981, pero sus opiniones jurídicas iban de lo conservador a lo liberal, y Posner describía su enfoque para juzgar como pragmático. Posner fue una figura destacada en el uso de la teoría económica para analizar normas e instituciones jurídicas. Su libro de texto de 1973, "Economic Analysis of Law", fue fundamental y sigue publicándose hoy.

Como juez, redactó miles de opiniones jurídicas, incluida una sentencia clave de 2017 que determinó que la Ley de Derechos Civiles de 1964 también prohibía la discriminación contra trabajadores lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

“No veo por qué despedir a una lesbiana porque pertenece al subconjunto de mujeres que son lesbianas debería considerarse menos discriminación sexual que despedir a una mujer porque es mujer”, escribió Posner.

Fuera del tribunal, fue autor de cientos de artículos académicos y decenas de libros, y no se guardó sus opiniones sobre las instituciones estadounidenses. En 2016, calificó a la Corte Suprema de “altamente politizada”, al afirmar que “probablemente solo” un par de los magistrados estaban calificados, e incluso ellos “no eran excelentes”.

Como académico del derecho, Posner fue singularmente “prolífico, influyente e infinitamente curioso”, afirmó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, Adam Chilton.

“Fue un gigante cuya influencia en nuestro sistema jurídico, en el campo del derecho y la economía, y en nuestra facultad de derecho no puede exagerarse”, señaló Chilton en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP