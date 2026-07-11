americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Muere Jayden Adams, mediocampista de Sudáfrica en el Mundial. Tenía 25 años

JOHANNESBURGO (AP) — El mediocampista sudafricano Jayden Adams, quien jugó en el presente Mundial, ha fallecido. Tenía 25 años.

ARCHIVO - Jayden Adams, de la selección de Sudáfrica, disputa un partido del Mundial ante Chequia en Atlanta, el jueves 18 de junio de 2026 (AP Foto/Stew Milne, archivo)
ARCHIVO - Jayden Adams, de la selección de Sudáfrica, disputa un partido del Mundial ante Chequia en Atlanta, el jueves 18 de junio de 2026 (AP Foto/Stew Milne, archivo) AP

Su muerte fue confirmada el sábado por Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, en un comunicado.

“Con profunda conmoción y el corazón apesadumbrado me he enterado del fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista de Mamelodi Sundowns y de los Bafana Bafana, a los 25 años”, anunció McKenzie en la red social X.

“El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes, y nuestra nación está de luto junto a su familia, sus compañeros de equipo y millones de aficionados”.

“La causa del fallecimiento de Jayden aún no ha sido confirmada”, precisó McKenzie. “Quisiera pedir a los miembros de la prensa y al público que actúen con moderación y compasión y que se abstengan de especular”.

Adams fue titular en el partido inaugural de la Copa del Mundo, ante el coanfitrión México en el Estadio Azteca. Abandonó la cancha a los 61 minutos.

Jugó de inicio también en el encuentro del Grupo A contra la República Checa y fue sustituido al descanso. McKenzie señaló que su jugador disputó ese encuentro apenas unas horas después de enterarse de que su abuela había muerto.

Adams jugó varias temporadas con Stellenbosch antes de incorporarse a Mamelodi Sundowns el año pasado. Ayudó al club a ganar este año la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol.

“La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros", indicó el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica mediante una publicación en X. "Le ha quitado a nuestra nación a un futbolista extraordinario.

“Siempre recordaremos su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca serás olvidado”.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y la Federación Sudafricana de Sindicatos expresaron también sus condolencias.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Destacados del día

Marco Rubio advierte al régimen cubano: reformas reales antes de que sea demasiado tarde

Marco Rubio advierte al régimen cubano: reformas reales "antes de que sea demasiado tarde"

¿Preparan escaño para El Cangrejo? Asamblea Nacional de Cuba sesionará el 29 de julio

¿Preparan escaño para El Cangrejo? Asamblea Nacional de Cuba sesionará el 29 de julio

Muere persona tras caer al mar en el Malecón de La Habana; vecinos lo vinculan a la crisis de agua

Muere persona tras caer al mar en el Malecón de La Habana; vecinos lo vinculan a la crisis de agua

MIAMI en ALERTA por reportes de drones iraníes en Cuba capaces de alcanzar Florida

MIAMI en ALERTA por reportes de drones iraníes en Cuba capaces de alcanzar Florida

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter