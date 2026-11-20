Compartir en:









ARCHIVO - Lance Broadway en la premiere de "Olympus Has Fallen" en Los Ángeles, el 18 de marzo de 2013. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP) AP

No se supo de inmediato la causa de su muerte. El informe publicado el jueves por la Oficina del Médico Forense del Condado de Dallas indicó que Broadway murió el martes en una escalera de un complejo de apartamentos cerca del aeropuerto Love Field.

La policía de Dallas no respondió de inmediato a una solicitud de registros públicos para obtener informes relacionados con la muerte de Broadway.

Broadway lanzó en la universidad para Dallas Baptist y Texas Christian. Fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2005 por los Medias Blancas de Chicago y participó en un total de 27 juegos con ellos y con los Mets de Nueva York entre 2007 y 2009.

Debutó en el cine en “Olympus Has Fallen” en 2013 y apareció en varias series de televisión.

FUENTE: AP