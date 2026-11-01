Muere el exconstituyente Antonio Navarro Wolff, figura clave en la política de Colombia

“Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas, a todas y a todos los colombianos que nuestro amado Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde”, señaló un comunicado reproducido por medios colombianos. Su despedida será “en la intimidad” de la familia, agregó.

No se dieron a conocer las causas de su fallecimiento, aunque era del conocimiento público que padecía algunas afecciones de salud.

La información sobre sus honras fúnebres se anunciará el lunes para el acompañamiento “en su último recorrido”, añadió el texto.

El partido Alianza Verde de centroizquierda, presidido por Navarro Wolff, destacó en redes sociales que él “deja una huella imborrable en Colombia” y en esa organización política.

“Su vida nos recuerda que siempre será posible trabajar por un país más justo, incluyente y en paz”, señaló.

Nacido en la localidad de Pasto en 1948, Navarro Wolff fue miembro de la dirección del movimiento guerrillero M-19 y participó en las negociaciones que llevaron a la desmovilización de esa organización en la década de 1990.

Además fue ministro de Salud, gobernador del departamento de Nariño y senador. También fue candidato presidencial y se consolidó como una de las voces más reconocidas de la izquierda colombiana.

Posteriormente presidió la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y contribuyó a la construcción de la actual Constitución política de Colombia.

Políticos de todas las tendencias reconocen su legado

La muerte del influyente político levantó una ola de mensajes de condolencias, en los que se destacó su trayectoria como un hombre de convicciones de izquierda y su legado pacifista.

“Navarro nos deja una lección que no deberíamos olvidar: la paz se honra cumpliendo la palabra, y la democracia se fortalece reconociendo al otro, no buscando derrotarlo”, destacó en la red social X la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

Para el excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, el político fallecido fue un “arquitecto del orden político y constitucional que hoy tenemos”.

Por su parte, Mauricio Toro, congresista por el Alianza Verde, declaró a Noticias Caracol que Navarro Wolf dejó un legado “muy importante”, el cual incluye la Constitución de 1991, la cual "ayudó a construir y es una de las más garantistas”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, de tendencia derechista, escribió: “Su pensamiento contrario no afectó una relación respetuosa”, mientras que el alcalde de Bogotá, Fernando Galán, aseguró que, tras acordar la paz, Navarro Wolff “fue un ejemplo de reconciliación”.

FUENTE: AP