Muere el ex vicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras, un influyente político de oposición

“Hoy despedimos con profundo dolor a Germán Vargas Lleras, nuestro líder natural, servidor público incansable y una de las voces más firmes y determinantes de la política colombiana”, lamentó Cambio Radical sin detallar la causa de su muerte.

Vargas nació el 19 de febrero de 1962 en Bogotá en el seno de una influyente familia. Su abuelo materno fue el expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo, quien gobernó entre 1966 y 1970, y cuyos pasos Vargas quiso seguir con dos aspiraciones presidenciales que no resultaron exitosas.

En su prolífica vida política, fue el vicepresidente de Juan Manuel Santos en su segundo mandato entre 2014 y 2017, renunciando antes de que culminara su encargo para aspirar a la presidencia en 2018, en la que resultó vencedor el conservador Iván Duque.

En sus últimos años de vida enfrentó problemas de salud. En 2016, cuando era vicepresidente, fue sometido a radioterapias y a una operación de resección de un meningioma -un tumor en las meninges- que fue calificada por sus médicos de exitosa.

En días recientes, había preocupación por su salud luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le deseara pronta mejoría desde la red social X.

“En mala hora de la Patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad”, escribió Uribe Vélez, con quien tuvieron cercanía política.

Conocido por sus ambiciosos proyectos de infraestructura y construcción de vivienda cuando fue en el gobierno de Santos también su ministro de Vivienda, se preciaba de conocer el Estado y ser buen ejecutor.

“Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia”, aseguró Santos en sus condolencias en la red social X dirigidas a su familia.

Vargas deja una hija, Clemencia, fruto de su matrimonio con la bailarina María Beatriz Umaña, así como a su nieto, con quien publicó unas de las últimas fotografías en redes sociales este año.

Fue un duro crítico del actual gobierno de Gustavo Petro, primer presidente izquierdista en el país, a quien cuestionaba por sus aspiraciones para reformar la Constitución, que no han avanzado, así como de presuntamente utilizar su poder para apoyar en la actual carrera presidencial a su candidato de izquierda, Iván Cepeda.

Petro lamentó en X la muerte de Vargas, a quien reconoció como un opositor serio que lo cuestionó con argumentos. “Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca”, indicó el mandatario.

FUENTE: AP