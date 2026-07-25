Muere cuarto bombero combatiendo los incendios forestales en Colorado

Un helicóptero deja caer agua mientras combate el incendio de Akawa Butte, el 24 de julio de 2026, cerca de Sisters, Oregon. (AP Foto/Noah Berger) AP

Nathan Matthews, de 43 años, murió el viernes, indicó el Departamento del Interior en un comunicado. Era originario de Lincoln, Nebraska.

El jefe del Servicio de Incendios Forestales de Estados Unidos, Brian Fennessy, manifestó: “Esta es otra pérdida desgarradora para nuestra familia de incendios forestales”.

Matthews y sus colegas quedaron envueltos el 27 de junio en un “burnover”, una situación en la que el fuego se propaga y cierra todas las rutas de escape. Formaban parte de una cuadrilla Helitack —un grupo llevado por helicóptero a zonas remotas para intentar sofocar incendios nuevos que se expanden rápidamente— que había sido desplegada en el condado Mesa, Colorado.

Los bomberos desplegaron refugios de emergencia tipo tienda de campaña para intentar protegerse de las llamas, señalaron las autoridades, pero tres murieron en el lugar: Emily Barker, de 38 años; Nick Hutcherson, de 27; y Sydney Watson, de 26.

Matthews y otro bombero fueron trasladados para recibir atención médica. El Departamento del Interior declinó el sábado hablar sobre su tratamiento, la trayectoria profesional de Matthews o la condición actual del bombero sobreviviente.

Watson, Hutcherson y Barker fueron homenajeados en un servicio conmemorativo a principios de este mes. Aún no se han anunciado los arreglos conmemorativos para Matthews.

El oeste de Estados Unidos ha estado lidiando con decenas de grandes incendios este verano. Meses de clima seco, una falta récord de nieve en algunas zonas, períodos de calor y vientos erráticos han alimentado las llamas.

Los bomberos se preparaban el sábado ante la posibilidad de que los incendios empeoraran en Oregon, especialmente cerca de Bend, debido a la proximidad a la población.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP